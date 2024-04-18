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Bursa'da "yol verme" kavgası

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Giriş: 18.04.2024 13:58
Bursa'da "yol verme" tartışmasından sürücüler kavga ederek birbirlerine saldırdı.
Bursa’da yol verme kavgası
Bursa'da "yol verme" kavgası
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