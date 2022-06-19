19 Haziran 2022, Pazar
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Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı
Bursa’da tarihi bir binada yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.