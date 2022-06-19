19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı

Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2022 14:11
Bursa’da tarihi bir binada yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı
Bursa’da panik anları! Tarihi binada yangın çıktı
4 helikopter, 3 uçak ve dahası! Tam 15 saat sürdü
4 helikopter, 3 uçak ve dahası! Tam 15 saat sürdü
İlk babasız Babalar Günü!
İlk babasız Babalar Günü!
İstanbul’da esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular
İstanbul'da esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular
Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme
Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme
Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi
Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi
Gaspçı sevgililer nefes o anlar anbean kamerada!
Gaspçı sevgililer nefes o anlar anbean kamerada!
227 kaçak göçmen ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen ülkesine gönderildi
Musk’tan dikkat çeken 1453 paylaşımı
Musk'tan dikkat çeken "1453" paylaşımı
Dikkatsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Dikkatsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Yolda yürüyen kadını tokatladı!
Yolda yürüyen kadını tokatladı!
Sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı
Sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı
Daha Fazla Video Göster