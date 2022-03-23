Bursa’da mülk sahibinin akılalmaz önlemi! Hırsızlardan bıkınca bakın ne yaptı

Bursa’da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı tekrar yaptırıldıktan sonra satışa çıkarılan üç katlı bina, hırsızlar tarafından soyuldu. Kombi, elektrik tesisatı, doğal gaz petekleri çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından kurtulamayınca, evin ilk 2 katının kapı ve camlarına içeriden duvar ördürdü. Binanın satış işlemleriyle ilgilenen emlakçı Mustafa Akkuyu, "Satılık binayı görmek isteyenler için dairelerin içerisinden video çektik ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" şeklinde konuştu.