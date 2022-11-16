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Bursa’da maganda terörü! Defalarca ateş açtı

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Giriş: 16.11.2022 09:47
Bursa’da asker uğurlama konvoyunda bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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