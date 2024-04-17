Bursa’da kural ihlali yapan sürücülere anlık fotoğrafla uyarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kurulan İzleme ve Değerlendir Merkezi ile şehir 7/24 takip ediliyor. İhlalin türüne göre sürücülere WhatsApp üzerinden anlık olarak fotoğrafla uyarı yapılıyor. Sürücülerin uygulamadan memnun olduğu öğrenildi.

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