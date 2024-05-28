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Bursa’da kontrolden çıkan araç önce bariyere sonra otomobile çarptı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:49
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil önce bariyere ardından aynı istikamette gittiği otomobile çarptı. Kazada alev alan aracı vatandaşlar söndürürken, şans eseri sürücü hafif yaralandı
Bursa’da kontrolden çıkan araç otomobile çarptı
Bursa’da kontrolden çıkan araç otomobile çarptı
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