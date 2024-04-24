Bursa’da kış uykusundan uyanan ayı köye indi

İznik ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, çevresinde yiyecek bir şey bulamayınca köye indi. Ayının köy içerisindeki gezintisi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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