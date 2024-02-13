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Bursa'da kardeş kavgası kanlı bitti! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı

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Giriş: 13.02.2024 01:37
Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. 4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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