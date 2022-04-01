Bursa’da iki ormanda yangın! A Haber olay yerinde

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Huzeyfe Özdemir son gelişmeleri aktardı.

Osmangazi-Keles ilçelerinin aralarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın etkisini artırdı. Ekiplerin bölgede müdahalesi devam ediyor. Bölge köye de yakın bir noktada ve köy sakinleri de söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Alevler yerleşim bölgesine yakın bir noktada. Alevler ilk anda kısmen kontrol altına alınmıştı ancak rüzgarın etkisiyle farklı bölgelere yayıldı. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Alevler yerleşim yerlerine 400 metre mesafede.