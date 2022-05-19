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Bursa'da feci yangın! Yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

İHA
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Giriş: 19.05.2022 10:49
Bursa’da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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