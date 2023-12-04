Bursa'da facia! Hava almak istedi canından oldu

31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, hava almak için çıktığı balkonun çökmesi sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.