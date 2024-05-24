24 Mayıs 2024, Cuma
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Bursa'da doğal gaz patlamasıyla ilgili flaş gelişme
Bursa'da kirada oturduğu evi doğal gaz borularını spiralle keserek havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya alınan kiracının psikolojik sorunlarının olduğu bildirildi. Yaşanan patlamanın ardından oturdukları evleri neredeyse başlarına yıkılan diğer mağdur ev sahipleri ise çaresiz her gün sitenin bahçesinde sandalyelere oturup zaman geçiriyor. Mağdurlar geceyi hangi yakınlarında geçireceklerini ise sabahın ilk saatlerinden itibaren düşünmeye başlıyor.