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Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası kamerada!

İHA
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Giriş: 21.04.2022 10:20
Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası kamerada!
Dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası kamerada!
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