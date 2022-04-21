21 Nisan 2022, Perşembe
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Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası kamerada!
Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.