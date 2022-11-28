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Bursa’da çaycıyı vuran zanlı yakalandı

İHA
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Giriş: 28.11.2022 13:12
Bursa'da çay vermeyi unutan çaycı ile bir şahıs arasında çıkan tartışmada kan aktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, azmettirilen zanlılar polis ekipleri tarafından otomobil ile seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’da çaycıyı vuran zanlı yakalandı
Bursa’da çaycıyı vuran zanlı yakalandı
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