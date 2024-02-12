12 Şubat 2024, Pazartesi
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Bursa'da acımasızca birbirlerine vurdular... o anlar kamerada
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.