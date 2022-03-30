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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!
Bursa İznik'te evinin önündeki aracı 7 dakika içerisinde çalınan vatandaş hayatının şokunu yaşadı.
İddiaya göre, traktörünü garaja sokmak için aracını dışarı çıkaran vatandaş, traktörü garaja park ettikten sonra aracına binmek için gittiğinde yerinde göremedi.
ÇALINDIĞI ANLARI KAMERADAN SEYRETTİ
Hemen komşusunun güvenlik kameralarını inceleyen adam, aracının çalındığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu otomobilin İznik yolu üzeri ormanlık alanda ilerlediğini tespit eden ekipler arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.
1 SAAT SONRA ORMANDA BULUNDU
Aradan geçen bir saatin sonunda otomobil kapıları açık halde ormanlık alan içerisinde bulundu. Aracının bulunmasına sevinen adam emniyet güçlerine teşekkür etti.
Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.