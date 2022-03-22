22 Mart 2022, Salı
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Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 22 Mart Salı günü meydana gelen depremler...