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Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 22.03.2022 17:39
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 22 Mart Salı günü meydana gelen depremler...
Bursa’da 4,3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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