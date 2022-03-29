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Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı

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Giriş: 29.03.2022 16:04
Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1 buçuk tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.
Bursa’da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
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