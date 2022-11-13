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Bursa Mudanya'da yaşlı kadın mutfakta kabusu yaşadı! Balkondan girip kurtardılar | Komşular olay sonrası sarılıp gözyaşı döktü!

İHA
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Giriş: 13.11.2022 11:41
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşlı kadın devrilen mutfak dolabının altında mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye yollandı. 2. kata merdivenle tırmanan itfaiye eri, dolap altında kalan yaşlı kadını kurtardı.
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