14 Kasım 2022, Pazartesi
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Bursa Mudanya'da yaşlı kadın mutfakta kabusu yaşadı! Balkondan girip kurtardılar | Komşular olay sonrası sarılıp gözyaşı döktü!
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşlı kadın devrilen mutfak dolabının altında mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye yollandı. 2. kata merdivenle tırmanan itfaiye eri, dolap altında kalan yaşlı kadını kurtardı.