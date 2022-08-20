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Bulgaristan - Sırbistan sınırında bitmeyen çile! Türk TIR şoförleri günlerce bekletiliyor

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 17:02
Türkiye'den Avrupa ülkelerine yük taşıyan TIR şoförleri, Bulgaristan - Sırbistan sınırında günlerce bekletiliyor. Şoförler, duşun, lavabonun ve hatta yemeklerinin olmadığını söylüyor. Türk TIR şoförlerinin yardımına ise Türk Kızılay yetişiyor. A Haber TIR şoförlerine mikrofon uzattı, şoförler karşılaştıkları sorunları anlattı. Detaylar A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın özel haberinde...
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