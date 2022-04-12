12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağışı olacak mı? 12 Nisan 2022 Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya hava durumu.

Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağışı olacak mı? 12 Nisan 2022 Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya hava durumu.

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2022 16:37
İstanbul için peş peşe sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki yağış için saat verildi. Marmara, Karadeniz ve Doğu için havanın mevsim normallerinde seyredileceği belirtildi. Doğu'daki birçok il için de çığ düşme tehlikesine karşı dikkatli olunması istedi. Peki İstanbul'da beklenen sağanak yağmur ne zaman gelecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava durumunun notlarını anlattı.
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Çiğli’de çöpler neden toplanmıyor?
Çiğli'de çöpler neden toplanmıyor?
Edirne’de şantiyeden sızan zift temizlendi mi?
Edirne'de şantiyeden sızan zift temizlendi mi?
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Fırından iğrenç görüntüler!
Fırından iğrenç görüntüler!
Çorum’da aile kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
Çorum’da aile kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu
Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu
Yurtta Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi!
Yurtta Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi!
Bilecek Nisan ayında beyaza boyandı
Bilecek Nisan ayında beyaza boyandı
Ardahan’a Nisan ayının ortasında kar yağdı
Ardahan'a Nisan ayının ortasında kar yağdı
İETT şoförü yolcuyu darp etti iddiası
İETT şoförü yolcuyu darp etti iddiası
Marmara Denizi tabanında çöp dağları!
Marmara Denizi tabanında çöp dağları!
Daha Fazla Video Göster