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Böyle torun olmaz olsun! Yaşlı dedenin feci sonu

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Giriş: 03.03.2024 17:43
Diyarbakır'da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştığı ev sahibi Veysi Akkurt'u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Akkurt'un kız torunu H.A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.A.'nın, evin anahtarının kopyasını çıkartarak hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi Ş.E.'ye verdiği ortaya çıkarken, şüphelilerin çaldığı altınlar da gömüldüğü yerde bulundu.
Böyle torun olmaz olsun! Yaşlı dedenin feci sonu
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