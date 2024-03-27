Boyalı araç Avrupa’da bakımlı Türkiye’de hasarlı! Türkiye'de boyalı araç neden değer kaybediyor?

Değişen veya boyalı parçası olan araçlar, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında değer kazanıyor ancak Türkiye’de bu durum değer kaybına sebep oluyor. Bunun nedeni ne? Ayrıntılar haberimizde...

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