27 Mayıs 2024, Pazartesi
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Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Kadın saldırı sonucu ağır yaralandı
Olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzeri Armada City mevkiinde meydana geldi. M.K., boşanma aşamasındaki eşi S.K. ile börekçide bir araya geldi. Çocuklarının velayeti konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine S.K. silahına sarılarak M.K’ye kurşun yağdırdı. Öte yandan silahlı saldırı esnasında mermi isabet eden bir işyeri camında hasar meydana geldi. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.