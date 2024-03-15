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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

İHA
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Giriş: 15.03.2024 14:52
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
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Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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