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Bisikletlinin çilesi bitmiyor! Bisiklet yolları işgal altında

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Giriş: 29.07.2023 09:16
İstanbul Kadıköy'de Doğanay Güzelgün'ün, hemen birkaç gün sonrasında da Diyarbakır'dan basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın acı haberini almıştık. İki can kaybının da ortak noktası kazaya kurban gidenlerin bisikletli olmasıydı. Birçok sürücü, bisikletlileri yok sayıyor. Onlara ayrılan yollar olmasına rağmen yine de tehlike altındalar. Ve her an her dakika ölüm riski taşıyorlar.
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