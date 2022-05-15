15 Mayıs 2022, Pazar
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Bir İSKİ klasiği: Yine patlattı! Hasar gören su borusu Kadıköyü göle çevirdi
Kadıköy'de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı. Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.