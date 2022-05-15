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Bir İSKİ klasiği: Yine patlattı! Hasar gören su borusu Kadıköyü göle çevirdi

DHA
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Giriş: 15.05.2022 17:05
Kadıköy'de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı. Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.
Bir İSKİ klasiği: Yine patlattı!
Bir İSKİ klasiği: Yine patlattı!
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