24 Mayıs 2022, Salı
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Bir elinde alkol öbür elinde silah! Antalya’da maganda dehşeti
Antalya’da elinde alkol şişesiyle sokakta ateş eden saldırgan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saldırgan, arkadaşını vurdu. Seken kurşun da 11 yaşındaki çocuğu yaraladı.