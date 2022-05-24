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Bir elinde alkol öbür elinde silah! Antalya’da maganda dehşeti

İHA
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Giriş: 24.05.2022 14:14
Antalya’da elinde alkol şişesiyle sokakta ateş eden saldırgan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saldırgan, arkadaşını vurdu. Seken kurşun da 11 yaşındaki çocuğu yaraladı.
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