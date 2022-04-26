Bir çocuk daha ölümle burun buruna geldi! Kızına sokak köpekleri saldıran babanın isyanı: Çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz!

Sivas Şarkışla’da 9 yaşındaki Belinay, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Elim olay sonucu ölümden dönen talihsiz çocuğun babası yetkililere, “Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor” sözleriyle sitem etti.