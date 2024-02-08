Bin liralık taksi ücretini ödemedi! Taksici parasını isteyince taciz iftirası attı

İstanbul Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden kadın yolcu bin liralık ücreti ödemedi. Şoför ısrarla parayı isteyince de taciz edildiğini öne sürdü. İşte o anlar…

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