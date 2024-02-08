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Bin liralık taksi ücretini ödemedi! Taksici parasını isteyince taciz iftirası attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 09:21
İstanbul Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden kadın yolcu bin liralık ücreti ödemedi. Şoför ısrarla parayı isteyince de taciz edildiğini öne sürdü. İşte o anlar…
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