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Bin 100 yaşındaki zeytin ağacı tescillenecek! Asırlara meydan okuyan ağaç

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Giriş: 30.11.2023 16:44
Mersin'de bin 100 yaşında olduğu söylenilen zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı. İşte heybetiyle dikkat çeken o bereketli zeytin ağacı...
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