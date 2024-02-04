04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyza’nın polis olma hayali enkazda kaldı! 8 saat süren yaşam savaşı

Beyza’nın polis olma hayali enkazda kaldı! 8 saat süren yaşam savaşı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2024 09:06
Tek hayaliydi polis olabilmek... Çocukken kendini hep üniformasıyla sokaklarda devriye atarken hayal ederdi Beyza. Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki evinde yakalandı depreme. 8 saat suren mücadele sonrasında kurtarıldı. Ama onu enkazda verdiği mücadeleden daha fazlası bekliyordu artık bir bacağı yoktu. Vazgeçmedi hayata tutundu, şimdi savcı olabilmek için ter döküyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kent merkezine indi! Böyle görüntülendi
Kent merkezine indi! Böyle görüntülendi
Polis olma hayali enkazda kaldı
Polis olma hayali enkazda kaldı
Deprem konutları teslim ediliyor!
Deprem konutları teslim ediliyor!
Kocaeli fabrika yangını kontrol altında alındı!
Kocaeli fabrika yangını kontrol altında alındı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
Alev Alatlı ebediyete uğurlandı!
Alev Alatlı ebediyete uğurlandı!
Bilge ismi Alev Alatlı’ya veda
Bilge ismi Alev Alatlı'ya veda
Kocaeli’de fabrika yangını!
Kocaeli'de fabrika yangını!
Alev Alatlı’ya veda...
Alev Alatlı'ya veda...
Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek?
Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek?
Taksi parasını vermedi ortalığı birbirine kattı
Taksi parasını vermedi ortalığı birbirine kattı
Esra Erol’da yıllar süren hasret sona erdi!
Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi!
Daha Fazla Video Göster