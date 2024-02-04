Beyza’nın polis olma hayali enkazda kaldı! 8 saat süren yaşam savaşı

Tek hayaliydi polis olabilmek... Çocukken kendini hep üniformasıyla sokaklarda devriye atarken hayal ederdi Beyza. Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki evinde yakalandı depreme. 8 saat suren mücadele sonrasında kurtarıldı. Ama onu enkazda verdiği mücadeleden daha fazlası bekliyordu artık bir bacağı yoktu. Vazgeçmedi hayata tutundu, şimdi savcı olabilmek için ter döküyor.

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