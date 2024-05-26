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Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 18:42
Beyoğlu'nda iki kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beyoğlu’nda kadınlar arasında yumruklu kavga
Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga
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