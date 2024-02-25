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Beyoğlu'nda facianın eşiğinden dönülen vinç kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 25.02.2024 17:12
Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan vincin, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.
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