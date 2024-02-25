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Beylikdüzü’nde uygulamaya takılan aracın gizli bölmesinde tabanca ele geçirildi

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Giriş: 25.02.2024 16:09
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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