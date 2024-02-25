25 Şubat 2024, Pazar
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Beylikdüzü’nde uygulamaya takılan aracın gizli bölmesinde tabanca ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.