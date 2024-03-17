Beylikdüzü’nde polis süsü verip, 285 bin liralık ziynet eşyasıyla kaçtılar

Beylikdüzü’nde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, telefonla aradıkları 1 kişiyi adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek dolandırdı. Mağdurun 285 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.