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Beylikdüzü’nde polis süsü verip, 285 bin liralık ziynet eşyasıyla kaçtılar

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Giriş: 17.03.2024 16:30
Güncelleme:17.03.2024 16:30
Beylikdüzü’nde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, telefonla aradıkları 1 kişiyi adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek dolandırdı. Mağdurun 285 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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