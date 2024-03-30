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Beylikdüzü’nde motosiklet hırsızını ayağındaki alçı ele verdi

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Giriş: 30.03.2024 11:49
Beylikdüzü’nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği ayağı alçılı hırsızı kıskıvrak yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beylikdüzü’nde motosiklet hırsızını ayağındaki alçı ele verdi
Beylikdüzü’nde motosiklet hırsızını ayağındaki alçı ele verdi
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