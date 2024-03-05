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Beylikdüzü'nde 8 mahallenin atığı denize karışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 13:03
İstanbul Beylikdüzü'nde 8 mahalleden aktığı iddia edilen kirli su denize karışmaya devam ediyor. Peki son durum ne? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları o noktadan aktardı.
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