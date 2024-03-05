Beylikdüzü'nde 8 mahallenin atığı denize karışıyor

İstanbul Beylikdüzü'nde 8 mahalleden aktığı iddia edilen kirli su denize karışmaya devam ediyor. Peki son durum ne? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları o noktadan aktardı.

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