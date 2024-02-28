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Beykoz’da fabrika yangını! A Haber ekibi olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:17
İstanbul Beykoz’da iki katlı bir fabrika'da yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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Beykoz’da fabrika yangını!
Beykoz’da fabrika yangını!
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