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Beta'nın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı

İHA
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Giriş: 30.04.2022 10:45
Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Beta lakaplı Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayda evde olduğu öğrenilen Erener ifadesinde "Arkasından koştum ama düşerken gördüm" demişti. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, yazdığı not yürek yaktı.
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