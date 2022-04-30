30 Nisan 2022, Cumartesi
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Beta'nın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı
Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Beta lakaplı Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayda evde olduğu öğrenilen Erener ifadesinde "Arkasından koştum ama düşerken gördüm" demişti. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, yazdığı not yürek yaktı.