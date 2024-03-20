20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç hasar gördü

Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç hasar gördü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 12:45
Beşiktaş'ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekeri yerinden çıkarak yoldan geçen öğrencilerin arasına dalıp araçlara çarptı. Tekerin çarptığı bir öğrenci yaralanırken 3 otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı
Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı
Adana’da trafikte kadın kavgası kamerada!
Adana'da trafikte kadın kavgası kamerada!
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu
Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset!
Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset!
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kazada hayatını kaybetti
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kazada hayatını kaybetti
Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada
Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada
Firari anne ve oğlu için çember daralıyor!
Firari anne ve oğlu için çember daralıyor!
Gölde mahsur kalan gençleri sualtı polisleri kurtardı
Gölde mahsur kalan gençleri sualtı polisleri kurtardı
Kadıköy’de kuyumcu soygunu kamerada
Kadıköy'de kuyumcu soygunu kamerada
Kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı
Kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı
3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Otomobil otobüs durağına çarparak takla attı
Otomobil otobüs durağına çarparak takla attı
Daha Fazla Video Göster