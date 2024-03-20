Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç hasar gördü

Beşiktaş'ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekeri yerinden çıkarak yoldan geçen öğrencilerin arasına dalıp araçlara çarptı. Tekerin çarptığı bir öğrenci yaralanırken 3 otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.