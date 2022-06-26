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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

İHA
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Giriş: 26.06.2022 11:18
İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar eden müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta yaşanan cinayete ilişkin Fulya'daki evde yapılan incelemede farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Beril Varol cinayetinde yeni detay!
Beril Varol cinayetinde yeni detay!
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