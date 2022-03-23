Belediyenin bankını çalan öğrenciler sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı! Öğrenciler konuştu

Sosyal medyanın gündemine oturan ve Sarıyer Belediyesi'nin de sosyal medya hesabından ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ ifadeleriyle paylaştığı bankın hikayesi ortaya çıktı. Üniversite öğrencileri, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın yerine bırakmak amacıyla aldıkları bank ile ilgili, “Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğrencileri Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, arkadaşlarından çıkıp kendi evlerine gelirken yol kenarında bir bank gördü. Üzerinde Sarıyer Belediyesi yazılı bankı 'Kışın kullanılmıyor, yazın geri getiririz' diyerek evlerine götüren öğrenciler, bankı evlerine aldı. Evlerinde eşya olmayan öğrenciler, bankla adeta ev arkadaşı oldu. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken bankı kullanan öğrenciler, yatak olarak kullanarak üzerinde uyumaya bile da başladı.



"BANK ÜZERİNDE ADETA BÜTÜNLEŞTİK"

Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden 'Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy' diyerek paylaşımda bulunduğunu da gören öğrenciler, heyecanlandı. Bankın hikayesini anlatan Mustafa Mert Tütüncü, "Akşam arkadaşlardan çıkıp eve doğru geliyorduk. Evde de oturacak fazla eşyamız yoktu. Biz de yol kenarında Sarıyer Belediyesi'nin bankını gördük. Ucundan tutarak hep beraber eve getirdik. Oturacak bir şeyimiz olmadığı için en azından yemeğimizi üzerinde yiyoruz, çayımızı üzerinde içiyoruz. Bilgisayarımızın koltuğu olmadığı için bankın üzerinde oturmak zorunda kalıyoruz. Bazı zamanlarda da üzerinde yatmak zorunda kalıyoruz. Sosyal hayatımızın bunun üzerinde geçiyor. Bu bank üzerinde adeta bütünleştik diyebiliriz" dedi.



"ARTIK HAYATIMIZIN PARÇASI OLDU BIRAKMAK DA İSTEMİYORUZ"

Yusuf İslam Demirbaş da, "Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu hayatımızda vardı. Ben sadece yansıttım. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bununla bütünleştik. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor, ama idare ediyoruz. Kışın kullanılmadığı için yaz gelene kadar aldık. Kötü bir amacımız yoktu" ifadelerini kullandı.