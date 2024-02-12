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Belediye otobüsünde kadının çantasındaki bin doları çaldı

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Giriş: 12.02.2024 12:58
Diyarbakır'da belediye otobüsünde A.B. isimli kadının çantasındaki bin doları çalan A.Y., araç içi kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Kadının çantasındaki bin doları çaldı
Kadının çantasındaki bin doları çaldı
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