Bayrampaşa’da pişkin hırsız meydan dayağından kaçamadı

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde gözüne kestirdiği binaya örümcek adam gibi tırmanan hırsız camdan içeri giremeyince aşağı inmek isterken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine kıskıvrak yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi. Hırsızın evden inme ve tekme tokat dayak yeme anı kameraya anbean kaydedildi.

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