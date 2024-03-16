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Bayrampaşa’da kendisini banka görevlisi olarak tanıttı, hesaplarını kiralayanlara 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı

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Giriş: 16.03.2024 19:09
Güncelleme:16.03.2024 19:09
Bayrampaşa’da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptı. Banka hesaplarını kiralayan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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