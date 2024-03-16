Bayrampaşa’da kendisini banka görevlisi olarak tanıttı, hesaplarını kiralayanlara 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı

Bayrampaşa’da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptı. Banka hesaplarını kiralayan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.