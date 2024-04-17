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Bayram dönüşü hava kirliliği arttı! Hava kalitesi turuncu ve kırmızıya döndü

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 17.04.2024 08:56
Megakent İstanbul'da fosil yakıtlar havayı kirletiyordu. Dokuz günlük bayram tatili ile beraber hava kalitesi yükselmişti. Ancak; tatil bitince bu durum yeniden tersine döndü. Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte kirliliğin daha da artacağına dikkat çekti.
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