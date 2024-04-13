Bayram bitti göç başladı! Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Otoyollarda yoğunluk! İstanbul yönünde trafik ne durumda?

Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala tatilcilerin İstanbul'a dönüşlerinde trafik yoğunluğu başladı. 43 ilin geçit noktasındaki 'kilit kavşak'ta yoğunluk yaşanırken A Haber karayollarındaki son durumu anbean aktardı. Peki, hangi noktalarda yoğunluk var? İşte tüm detaylar...