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Bayram bitti göç başladı! Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Otoyollarda yoğunluk! İstanbul yönünde trafik ne durumda?

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Giriş: 13.04.2024 17:26
Güncelleme:13.04.2024 17:27
Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala tatilcilerin İstanbul'a dönüşlerinde trafik yoğunluğu başladı. 43 ilin geçit noktasındaki 'kilit kavşak'ta yoğunluk yaşanırken A Haber karayollarındaki son durumu anbean aktardı. Peki, hangi noktalarda yoğunluk var? İşte tüm detaylar...
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