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Bayındır Deresi'nde kirlilik had safhaya ulaştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2022 16:34
Plastik, sanayi, ev tipi atıkların yanı sıra çiftliklerden gelem atıklarla da dolan Bayındır Deresi'nin rengi yeşile döndü. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık canlı yayında aktardı.
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