26 Nisan 2022, Salı
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Bayındır Deresi'nde kirlilik had safhaya ulaştı!
Plastik, sanayi, ev tipi atıkların yanı sıra çiftliklerden gelem atıklarla da dolan Bayındır Deresi'nin rengi yeşile döndü. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık canlı yayında aktardı.