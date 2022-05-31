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Batman'da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar

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Giriş: 31.05.2022 12:57
Batman'da bir düğünde damadın yakın arkadaşları damada sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan sürpriz cenaze merasimi beğeni topladı.
Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar
Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar
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